جنبلاط : لا يحق لحكومة دياب ان تتوقف عن العمل

ايا كانت الخلافات السياسية فان حكومة الرئيس دياب هي حكومة تصريف اعمال ولا يحق لها دستوريًا ان تعتكف عن العمل الى ان تشكل الحكومة الجديدة .مر لبنان ايام الحرب بظاهرة حكومتين لكن تسيير المرفق العام قضى باختراع المراسيم الجوالة .اليوم اتخاذ القرارات كالموازنة وغيرها اكثر من ضروري pic.twitter.com/Z0ggi3fuly
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 19, 2020
ايا كانت الخلافات السياسية فان حكومة الرئيس دياب هي حكومة تصريف اعمال ولا يحق لها دستوريًا ان تعتكف عن العمل الى ان تشكل الحكومة الجديدة .مر لبنان ايام الحرب بظاهرة حكومتين لكن تسيير المرفق العام قضى باختراع المراسيم الجوالة .اليوم اتخاذ القرارات كالموازنة وغيرها اكثر من ضروري pic.twitter.com/Z0ggi3fuly