جنبلاط : لا يحق لحكومة دياب ان تتوقف عن العمل

ايا كانت الخلافات السياسية فان حكومة الرئيس دياب هي حكومة تصريف اعمال ولا يحق لها دستوريًا ان تعتكف عن العمل الى ان تشكل الحكومة الجديدة .مر لبنان ايام الحرب بظاهرة حكومتين لكن تسيير المرفق العام قضى باختراع المراسيم الجوالة .اليوم اتخاذ القرارات كالموازنة وغيرها اكثر من ضروري pic.twitter.com/Z0ggi3fuly