خلية الأزمة في المنية الضنية: 33 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت خلية الأزمة في قضاء المنية - الضنية، في بيان، "تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد فحوص مخبرية أجريت للمصابين. وتوزعت الإصابات في بلدات القضاء كالآتي: المنية 17، سير 3، إصابتان في كل من بخعون وقرصيتا وبيت الفقس وبقرصونا، وإصابة واحدة في كل من السفيرة، نمرين، بحنين، تربل ودير عمار".

وشددت طبيبة القضاءالدكتورة بسمة الشعراني على "ضرورة إلتزام المواطنين التدابير والإجراءات الصحية اللازمة التي أوصت بها وزارة الصحة العامة، تفاديا لتفشي الوباء بين أبناء المنطقة".