عثمان استقبل سفير النمسا

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام، سفير النمسا الجديد في لبنان رينيه بول آمري René Paul Amry، في زيارة تعارف تم في خلالها بحث سبل التعاون بين البلدين، وعرض الأوضاع العامة في البلاد.