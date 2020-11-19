تزوير البطاقات الإعلامية مستمرّ... وهذا ما طلبته عبد الصمد من الداخلية!

وجهت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال، د. منال عبد الصمد نجد، كتابا إلى وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، طلبت فيه تزويدها بكافة المعلومات المتوافرة حول مزوري البطاقات الإعلامية، ومنتحلي صفة إعلامي، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المرتكبين .

وكانت الوزيرة عبد الصمد قد أجرت اتصالا هاتفيا بالوزير فهمي قبل توجيه كتاب له، للتباحث في موضوع البطاقات الإعلامية المزورة والوقوف عند حقيقة الأعداد.