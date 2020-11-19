لبنان

ماكرون يتابع الوضع في لبنان: لتعيين وزراء تثق بهم الأسرة الدولية

Lebanon 24
19-11-2020 | 18:29
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اعلن قصر الإليزيه ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتابع الوضع في لبنان حيث يجب تعيين وزراء تثق بهم الأسرة الدولية.

يشار إلى ان ماكرون طرح مبادرة تقضي بتشكيل حكومة اختصاصيين من أجل انقاذ الوضع في لبنان.
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