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لبنان
هذا ما سجّله عدّاد كورونا اليوم!
Lebanon 24
19-11-2020
|
19:26
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أعلنت
وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1909 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
و16 حالة وفاة.
وجاء في التقرير:
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