لبنان

هذا ما سجّله عدّاد كورونا اليوم!

Lebanon 24
19-11-2020 | 19:26
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1909 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و16 حالة وفاة.
 
وجاء في التقرير:
 
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وزارة الصحة العامة

كورونا

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