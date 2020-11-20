لبنان

أين الوزارة؟

Lebanon 24
20-11-2020 | 06:13
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وزارة خدماتية أساسية غائبة تماماً عن ملف يدخل في صلب مهامها وبدأ يشكل حديث الساعة وهاجس اللبنانيين الأول، بحسب أسرار "الأنباء". 


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