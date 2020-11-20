الاتحاد العمالي العام في الشمال يرّد على التهجم على نقيب عمال بلدية طرابلس

بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام في الشمال:

"تفاجئنا بالتهجم على نقيب عمال بلدية طرابلس النقيب هاشم احمد العبد آلله وهو المشهود له بمناقبيته ووقوفه دائما لجانب عمال بلدية طرابلس والسهر على راحتهم وعائلاتهم وهو الذي يبذل الغالي والنفيس لتحقيق وتحصيل حقوقهم المحقة .ان هذا العمل السافر الذي يدل على دناءة كاتبه والتشهير بمصداقية النقيب لهو محض افتراء ومستنكر من الاتحاد بجميع اعضاءه وهو أمر مرفوض رفضا قاطعا فلا يجوز القاء التهم على الناس الشرفاء والاوفياء وما شهدناه من النقيب العبد آلله من حرص ودفاع عن عماله كان له تأثير كبير في نفوسنا لهكذا انسان الذي لم يتوانى يوم ولا ثانية عن تأدية واجباته النقابية لصالح العمال".