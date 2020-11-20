السعودي إجتمع مع إدارة معمل معالجة النفايات في صيدا: توافقنا على المباشرة برفع النفايات

أعلن رئيس إتحاد بلديات صيدا الزهراني، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي أنه تم التوافق مع إدارة معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا على أن تباشر شركة NTCC رفع النفايات المتكدسة في شوارع وأحياء صيدا وبلدات الإتحاد(16 بلدية ) منذ 4 أيام بموجب إضراب العمال في المعمل، متمنيا على العمال عدم عرقلة هذا القرار أو منع الشاحنات من الدخول إلى المعمل لأن القوى الأمنية ستقوم بمهامها في هذا المجال.

وكان المهندس السعودي قام ظهر اليوم بزيارة إلى المعمل حيث إجتمع مع إدارته ممثلة بالمدير العام لشركة IBC مشغلة المعمل المهندس نبيل زنتوت وبحضور المهندس سامي بيضاوي، كما حضر المستشار القانوني في بلدية صيدا المحامي حسن شمس الدين .

وتخلل اللقاء عرض مستفيض لمساعي المهندس السعودي التي قام بها من أجل إيجاد حل لمطالب العمال ولقائه أمس مع معالي وزير المالية الدكتور غازي وزنه، وكذلك عرض مفصل من الأستاذ زنتوت لتداعيات الإضراب ولا سيما تكدس النفايات في شوارع صيدا وبلدات الإتحاد.

وإثر الإجتماع أدلى المهندس السعودي بتصريح قال فيه: طبعا نحن اجتمعنا بالأمس مع معالي وزير المالية، وكان توجهنا ان نجتمع معه وأيضا أن يكون هناك لقاء آخر مع حاكم مصرف لبنان كونه معني بالاتفاقية التي حصلت بين الدولة اللبنانية والمقاولين في مدينة بيروت على اساس الدفع بالدولار حسب السعر 3900 . وتابع : إن معالي وزير المالية اخذ علما بالأمر وأكد لنا سعيه من أجل إتخاذ القرار المناسب لأنه ليس لوحده وهناك رئاسة مجلس الوزراء وأيضا مصرف لبنان ويجب ان يكون لهم الرأي في هذا القرار.

وتابع : قد قمت أمس بإبلاغ إدارة شركة IBC بنتائج اللقاء مع معالي وزير المال والمساعي المبذولة، وقامت الإدارة بإبلاغ العمال الذين لم يقتنعوا بفك الإضراب.

واليوم أتوجه إلى العمال مؤكدا بأن لهم الحق بالإضراب وهو حق مقدس كما أي شخص متضرر، ولكن ليس لهم الحق بإقفال المعمل، لذلك نبلغهم بأنه وخلال ساعات عليهم أن يبتعدوا عن مدخل المعمل وعدم إقفال الطريق بوجه الشاحنات التي ستقوم بجمع النفايات وإدخلها إلى المعمل.

وختم بالقول: إن القوى الأمنية ستتواجد من أجل تنفيذ هذا التوجه لأنه لا يجوز أن تبقى النفايات مكدسة في الشوارع ونحن في ظل جائحة كورونا وفيروس فتاك، ولا بد من التعاون وتفهم هذا الأمر وعدم عرقلته بانتظار أن تتكلل مساعينا بالنجاح إن شاء الله.