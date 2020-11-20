النادي اللبناني لليخوت: لم نرتكب أي مخالفات ونشغل المساحة وفق القانون

أصدر النادي اللبناني لليخوت بيانا أوضح فيه ما تم تداوله في الوسائل الاعلامية، جاء فيه: "يهم النادي أن يوضح للوسائل الاعلامية حول خبر ورد أمس مفاده أن مدعي عام التمييز في بيروت القاضي غسان عويدات قد استدعى مجددا رئيسه الكومودور ربيع سالم وقد أبلغه قراره بشأن ازالة المخالفات".

أضاف: "في الواقع، ان رئيس النادي قد استدعي من قبل القاضي عويدات، الذي نجل ونحترم، أمس وقد تم تبليغه ضرورة ترك فسحة بعرض 12 مترا من المنطقة المرخصة للنادي لتكون ممرا للعقار حتى البحر، وفي مهلة تنفذ في خمسة عشرة يوما".

وتابع: "ان النادي يصر، ويهمه هنا أن يوضح أنه لم يكن مخالفا يوما ولم يرتكب أي مخالفات وهو يشغل المساحة وفق القانون وبموجب ترخيص صادر عن وزارة الأشغال والنقل ووفق الأصول المتبعة. كما يهمه التوضيح أن كل المنطقة التي يشغلها النادي هي ممر على البحر سواء من مراكب أو من قاصدي المكان من عموم".

وختم مشددا على أن "صاحب العقارين هو من يجب أن يؤمن ممرا للعموم على الأملاك العامة البحرية وليس العكس".