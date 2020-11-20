20
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
15
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"للاعشاب المنزلية فوائد" عنوان محاضرة لقطاع المرأة في تيار العزم
Lebanon 24
20-11-2020
|
09:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظم قطاع المرأة في تيار العزم بالتعاون مع مركز عطارة مكة محاضرة صحية تحت عنوان: "للأعشاب المنزلية فوائد".
وحاضر فيها خبير الاعشاب محمود مرزوق وذلك عبر المنصة الافتراضية عن بعد انطلاقا من مقر قطاع المرأة في طرابلس.
الخبير مرزوق كان تحدث بداية مركزا على اهمية اختيار انواع الاعشاب للاستفادة منها بشكل جيد.
وحذر من خطورة استعمال الاعشاب بشكل عشوائي ودون استشارة طبيب او خبير اعشاب متخصص في الطب البديل.
ورأى أن طب الاعشاب هو علاج بعض الأمراض والمشكلات الصحية أو التخفيف منها ومن مضاعفاتها ويكون ذلك باستخدام الأعشاب الطبية الطبيعية، حيثُ يتمّ استخدام جميع أجزاء النبات دون استثناء فيستخدم الساق، والجذور، والأوراق، والثمار، والبذور، ويمتلك كلّ نوعٍ من هذه الأعشاب مميزاته الخاصة والتي تجعله صالحاً لاستخدامات معينة لذلك يجب الانتباه والحذر من الحساسية لدى المصاب تجاه أحد هذه الأعشاب ومحاولة تجنبها، وتجنب زيادة الجرعة المسموح بها.
وختم مرزوق كلامه مشيرا الى اهمية التطور العلمي في الطب الحديث ولا يمكن الاستغناء عنه.
لبنان
أفراح ومناسبات
تابع
الأكثر قراءة
زوجة العميد طوني قهوجي مدير المخابرات الجديد اعلامية شهيرة.. من هي؟ (صورة)
Lebanon 24
زوجة العميد طوني قهوجي مدير المخابرات الجديد اعلامية شهيرة.. من هي؟ (صورة)
14:16 | 2020-11-19
19/11/2020 02:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثل مصري بعد صراع مع كورونا والشلل.. وزوجته ترفض حضور جنازته
Lebanon 24
وفاة ممثل مصري بعد صراع مع كورونا والشلل.. وزوجته ترفض حضور جنازته
15:00 | 2020-11-19
19/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تجاوز أمس الـ 8400 ليرة.. إليكم تسعيرة الدولار بالسوق السوداء
Lebanon 24
بعدما تجاوز أمس الـ 8400 ليرة.. إليكم تسعيرة الدولار بالسوق السوداء
09:06 | 2020-11-20
20/11/2020 09:06:46
Lebanon 24
Lebanon 24
علاج يقتل كورونا في 5 أيام؟!
Lebanon 24
علاج يقتل كورونا في 5 أيام؟!
15:00 | 2020-11-19
19/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يكسر الحريري صمته.. و"يبقّ البحصة"؟!
Lebanon 24
هل يكسر الحريري صمته.. و"يبقّ البحصة"؟!
13:00 | 2020-11-19
19/11/2020 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:43 | 2020-11-20
تحليق للطيران المعادي فوق النبطية وصولا لاقليم التفاح
11:30 | 2020-11-20
كلمة سر خارجية للخروج من المأزق الداخلي
11:25 | 2020-11-20
دياب تسلم من السفير الروسي رسالة تهنئة بالاستقلال
11:23 | 2020-11-20
المجلس الأعلى للكاثوليك: خطر الانهيار يزداد وهجرة الشباب تؤشر الى مستقبل قاتم
10:54 | 2020-11-20
"الوطني الحر": التيار وحدة متكاملة ومتضامن في القرارات والتوجهات
10:37 | 2020-11-20
منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان.. الثلوج على 1800 م
فيديو
"Beats" تكشف عن أحدث سماعاتها.. هذا ما يميّزها! (فيديو)
Lebanon 24
"Beats" تكشف عن أحدث سماعاتها.. هذا ما يميّزها! (فيديو)
21:00 | 2020-11-19
20/11/2020 11:48:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد زكي يتحدث عن انفصاله عن هالة فؤاد وينفعل على مفيد فوزي (فيديو)
Lebanon 24
أحمد زكي يتحدث عن انفصاله عن هالة فؤاد وينفعل على مفيد فوزي (فيديو)
21:00 | 2020-11-19
20/11/2020 11:48:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"مياو توك": تطبيق جديد لترجمة مواء القطط! (فيديو)
Lebanon 24
"مياو توك": تطبيق جديد لترجمة مواء القطط! (فيديو)
18:00 | 2020-11-19
20/11/2020 11:48:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact