"للاعشاب المنزلية فوائد" عنوان محاضرة لقطاع المرأة في تيار العزم

نظم قطاع المرأة في تيار العزم بالتعاون مع مركز عطارة مكة محاضرة صحية تحت عنوان: "للأعشاب المنزلية فوائد".وحاضر فيها خبير الاعشاب محمود مرزوق وذلك عبر المنصة الافتراضية عن بعد انطلاقا من مقر قطاع المرأة في طرابلس.الخبير مرزوق كان تحدث بداية مركزا على اهمية اختيار انواع الاعشاب للاستفادة منها بشكل جيد.وحذر من خطورة استعمال الاعشاب بشكل عشوائي ودون استشارة طبيب او خبير اعشاب متخصص في الطب البديل.ورأى أن طب الاعشاب هو علاج بعض الأمراض والمشكلات الصحية أو التخفيف منها ومن مضاعفاتها ويكون ذلك باستخدام الأعشاب الطبية الطبيعية، حيثُ يتمّ استخدام جميع أجزاء النبات دون استثناء فيستخدم الساق، والجذور، والأوراق، والثمار، والبذور، ويمتلك كلّ نوعٍ من هذه الأعشاب مميزاته الخاصة والتي تجعله صالحاً لاستخدامات معينة لذلك يجب الانتباه والحذر من الحساسية لدى المصاب تجاه أحد هذه الأعشاب ومحاولة تجنبها، وتجنب زيادة الجرعة المسموح بها.وختم مرزوق كلامه مشيرا الى اهمية التطور العلمي في الطب الحديث ولا يمكن الاستغناء عنه.