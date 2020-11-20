بدء رفع النفايات في صيدا والعمال أكدوا استمرار توقفهم عن العمل

باشرت الآليات التابعة لشركة ntcc صباح اليوم، رفع النفايات المتراكمة في الحاويات على مدى اربعة ايام من شوارع صيدا وأحيائها، نتيجة رفض استقبال عمال معمل فرز النفايات لاي شاحنة نفايات، للمطالبة بتحسين رواتبهم، في وقت كان فتح العمال ليلا وبالتراضي بوابة المعمل، غير انهم اعلنوا انه على الرغم من فتح البوابة وبدء ادخال الشاحنات، الا انهم ما زالوا متوقفين عن العمل مع مواصلة اعتصامهم لحين تحقيق مطالبهم.وأكد خالد عكرة باسم العاملين استمرار التوقف عن العمل، موضحا أنه "برضانا فتحنا المعمل من اجل أهلنا في الفيلات وصيدا القديمة ولكننا متوقفون عن العمل".