سلع لبنانية مدعومة في الكويت وتركيا! (صور)

نشر الصحافي عبدالله قمح عبر حسابه على تويتر صورة لعدد من ماركات القهوة "المدعومة" التي وصلت إلى رفوف سوبرماركت عديدة في تركيا.

وأشار قمح في تغريدة ان سعر القهوة في تركيا 45 ليرة تركي اي ما يوازي 6 دولار (عمليا 50 الف ليرة لبنانية بحسب سعر صرف السوق و25 الف ليرة على سعر المنصة)، بحسب ما افاد الصديق الذي ارسلها من هناك، واضاف انها متوفرة في سوبر ماركت باسطنبول (ويمكن اكثر من سوبر ماركت).

سعرها في تركيا ٤٥ ليرة تركي اي ما يوازي 6 دولار (عمليا ٥٠ الف ليرة لبناني بحسب سعر صرف السوق و٢٥ الف ليرة على سعر المنصة)، بحسب ما افاد الصديق الذي ارسلها من هناك، واضاف انها متوفرة في سوبر ماركت باسطنبول (ويمكن اكثر من سوبر ماركت).

وتم أمس ايضا تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعلب جبنة "البيكون" معروضة للبيع في متجر في الكويت مرفقة بعبارة "سعر مدعوم".