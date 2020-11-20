لبنان

سلع لبنانية مدعومة في الكويت وتركيا! (صور)

Lebanon 24
20-11-2020 | 10:21
A-
A+
Doc-P-767732-637414646549939783.PNG
Doc-P-767732-637414646549939783.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشر الصحافي عبدالله قمح عبر حسابه على تويتر صورة لعدد من ماركات القهوة "المدعومة" التي وصلت إلى رفوف سوبرماركت عديدة في تركيا.

 

وأشار قمح في تغريدة ان سعر القهوة  في تركيا 45 ليرة تركي اي ما يوازي 6 دولار (عمليا 50  الف ليرة لبنانية بحسب سعر صرف السوق و25  الف ليرة على سعر المنصة)، بحسب ما افاد الصديق الذي ارسلها من هناك، واضاف انها متوفرة في سوبر ماركت باسطنبول (ويمكن اكثر من سوبر ماركت).

سعرها في تركيا ٤٥ ليرة تركي اي ما يوازي 6 دولار (عمليا ٥٠ الف ليرة لبناني بحسب سعر صرف السوق و٢٥ الف ليرة على سعر المنصة)، بحسب ما افاد الصديق الذي ارسلها من هناك، واضاف انها متوفرة في سوبر ماركت باسطنبول (ويمكن اكثر من سوبر ماركت).

 
 

وتم أمس ايضا تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعلب جبنة "البيكون" معروضة للبيع في متجر في الكويت مرفقة بعبارة "سعر مدعوم".

 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:05 | 2020-11-20
14:55 | 2020-11-20
14:50 | 2020-11-20
14:43 | 2020-11-20
14:36 | 2020-11-20
14:30 | 2020-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website