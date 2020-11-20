دياب تسلم من السفير الروسي رسالة تهنئة بالاستقلال

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اليوم في دارته في تلة الخياط، سفير روسيا ألكسندر روداكوف، في حضور مستشار الرئيس خضر طالب.



وسلم روداكوف دياب رسالة تهنئة من رئيس الحكومة الروسية لمناسبة عيد الاستقلال، كما جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.