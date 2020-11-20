لبنان

تحليق للطيران المعادي فوق النبطية وصولا لاقليم التفاح

Lebanon 24
20-11-2020 | 11:43
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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" "ان الطيران الحربي الإسرائيلي حلق منذ قليل فوق النبطية وبلداتها، وصولا الى إقليم التفاح، حيث نفذ غارات وهمية، على علو منخفض وصلت الى سماء مجرى الليطاني وقلعة الشقيف ويحمر وارنون وكفرتبنيت والدوير".
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طران اسرائيلي

لبنان

النبطية

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