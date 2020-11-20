تحليق للطيران المعادي فوق النبطية وصولا لاقليم التفاح

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" "ان الطيران الحربي الإسرائيلي حلق منذ قليل فوق النبطية وبلداتها، وصولا الى إقليم التفاح، حيث نفذ غارات وهمية، على علو منخفض وصلت الى سماء مجرى الليطاني وقلعة الشقيف ويحمر وارنون وكفرتبنيت والدوير".