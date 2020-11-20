لبنان

لهذا السبب أوقفوه في عدلون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-11-2020 | 11:49
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أوقفت إحدى دوريات قوى الأمن في بلدة الغسانية في عدلون  المدعو "م. ص" لبناني، وهو مطلوب لمكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب بجرم توزيع وتعاطي مخدرات. وتم تسليم الموقوف إلى المكتب المذكور لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
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خاص "لبنان 24"

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