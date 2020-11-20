لهذا السبب أوقفوه في عدلون

أوقفت إحدى دوريات قوى الأمن في بلدة الغسانية في عدلون المدعو "م. ص" لبناني، وهو مطلوب لمكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب بجرم توزيع وتعاطي مخدرات. وتم تسليم الموقوف إلى المكتب المذكور لإجراء المقتضى القانوني بحقه.