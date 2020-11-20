فيديو خطير لاشتباكات حي الشراونة.. "جبهة وانفتحت"!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يوثق الاشتباكات العنيفة في حي الشراونة بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر.

ويبرز الفيديو حجم الاشتباك الذي استخدمته فيه الأسلحة الرشاشة بشكل كثيف، كما أنه استخدمت أيضاً القذائف الصاروخية.

فيديو يوثق الإشتباكات العنيفة في حي #الشراونة #بعلبك pic.twitter.com/et8pnqEAxO — Mohammad El Jannoun - محمد الجنون (@MhdJannoun) November 20, 2020