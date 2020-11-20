فيديو خطير لاشتباكات حي الشراونة.. "جبهة وانفتحت"!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يوثق الاشتباكات العنيفة في حي الشراونة بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر.
ويبرز الفيديو حجم الاشتباك الذي استخدمته فيه الأسلحة الرشاشة بشكل كثيف، كما أنه استخدمت أيضاً القذائف الصاروخية.
وأصدر قيادة الجيش - مديرية التوجيه بياناً أعلنت فيه أنه "بتاريخ 20 / 11 / 2020 حوالى الساعة 18.00، تطوّر خلاف بين عائلتين في حي الشراونة - بعلبك، إلى تبادل كثيف لإطلاق النار من أسلحة خفيفة وقذائف آر بي جي. على الأثر، تدخلت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة وعمدت إلى تسيير دوريات مؤللة وأعادت الوضع إلى طبيعته. كما تجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص".