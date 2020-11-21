لبنان

تنسيق مستمر

Lebanon 24
21-11-2020 | 05:03
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رغم التنافس الحاد بين "لبنان القوي" و"الجمهورية القوية" إلا أنّ هناك تنسيقاً مستمراً بين التكتلين في ما خص مسألة طرح قانون الانتخاب، وهناك نائبان من الجانبين يتوليان تنسيق الموقف اعتراضاً على الطرح.
المصدر: نداء الوطن
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لبنان القوي

الجمهورية القوية

قانون الانتخابات

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