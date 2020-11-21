تنسيق مستمر

رغم التنافس الحاد بين "لبنان القوي" و"الجمهورية القوية" إلا أنّ هناك تنسيقاً مستمراً بين التكتلين في ما خص مسألة طرح قانون الانتخاب، وهناك نائبان من الجانبين يتوليان تنسيق الموقف اعتراضاً على الطرح.