لبنان

الوصول الى حائط مسدود في ملف سياسي يطال كل المواطنين

Lebanon 24
21-11-2020 | 06:34
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تعترف لجنة رسمية تتولى ملفاً أساسياً يطال كل المواطنين دون استثناء بوصولها إلى شبه حائط مسدود في ما يمكن فعله في هذا الملف، بحسب ما جاء في صحيفة "الأنباء" الالكترونية.
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لجنة

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