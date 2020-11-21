الوصول الى حائط مسدود في ملف سياسي يطال كل المواطنين

تعترف لجنة رسمية تتولى ملفاً أساسياً يطال كل المواطنين دون استثناء بوصولها إلى شبه حائط مسدود في ما يمكن فعله في هذا الملف، بحسب ما جاء في صحيفة "الأنباء" الالكترونية.