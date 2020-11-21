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لبنان
الوصول الى حائط مسدود في ملف سياسي يطال كل المواطنين
Lebanon 24
21-11-2020
|
06:34
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تعترف لجنة رسمية تتولى ملفاً أساسياً يطال كل المواطنين دون استثناء بوصولها إلى شبه حائط مسدود في ما يمكن فعله في هذا الملف، بحسب ما جاء في صحيفة "الأنباء" الالكترونية.
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Lebanon 24
ملف
لجنة
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