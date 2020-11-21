ما بين الحريري والثنائي الشيعي

يسود إعتقاد في أوساط قوى 8 آذار، ومن ضمنھا الثنائي الشیعي، أن الرئیس سعد الحریري لم یعد یملك فرصة التراجع أو حتى إمكان التفكیر بإمكان العودة الى إسطوانة الإعتذار والعزوف، لأن الأمر ھذه المرة، وفق تشخیص ھذه الأوساط، بالغ الكلفة بالنسبة إلیه، إذ أن هكذا خطوة تراجعیة ستأكل كثیرا من رصیده المعنوي وحضوره السیاسي.