8 حالات إيجابية جديدة في قضاء زغرتا... كيف توزعت؟

أعلنت خلية متابعة أزمة "كورونا" في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 8 حالات إيجابية خلال الساعات الـ 24 الماضية، موزعة على الشكل الاتي:سبعل 1كفرحاتا 3مرياطه 1الفوار 1كفردلاقوس 1حرف ارده 1وشددت الخلية على "المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، وتحت طائلة المسؤولية".وجددت تأكيدها "تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة".