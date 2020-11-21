لبنان

فرار سجناء من قصر عدل بعبدا... كم بلغ عددهم؟ وماذا عن عدد القتلى بحادث السير؟

Lebanon 24
21-11-2020 | 09:41
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أفادت مصادر أمنية لـ"لبنان24" بأن مجموعة كبيرة من سجناء قصر عدل بعبدا نفذوا عملية فرار جماعية فجر اليوم.

وإذ أشارت المعلومات الأولية الى أن عدد السجناء الفارين هو ما بين 30 الى 40، أكدت معلومات أمنية لـ"لبنان24" أن عددهم يتراوح ما بين 45 و50 سجيناً لا أكثر، وأنه لم يتم إحصاء عددهم لمعرفة الرقم الدقيق.

وفي التفاصيل، أقدمت مجموعة من السجناء الفارين، أي نحو 10 أشخاص، على الاستيلاء على سيارة أجرة، حيث استقل السجناء السيارة ولدى هروبهم انزلقت واصطدمت بشجرة قرب المجلس الدستوري في الحدت ما أدى الى وفاة 6 منهم وهروب الباقين.
 
 
 
وعلم "لبنان24" أن شعبة المعلومات تمكنت من توقيف ١٠ من الفارين حتى الساعة، فيما تتواصل عملية مطاردة الباقين، علماً أن عناصر من القوى الأمنية تضرب طوقا في محيط قصر عدل بعبدا والمنطقة المحاذية له.
 
هذا وأشارت مصادر قضائية لـ"لبنان ٢٤" الى ترجيح تواطؤ عناصر امنية مع السجناء في عملية الفرار الجماعي التي حصلت.

يذكر أن غرفة التحكم المروري أعلنت أن الحادث قرب المجلس الدستوري نتج عنه جريح و 5 قتلى.
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