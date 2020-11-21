لبنان

فرار السجناء من قصر العدل... غادة عون تتحرك وترجيح حصول تواطؤ عناصر امنية

Lebanon 24
21-11-2020 | 10:08
A-
A+
Doc-P-768023-637415504393739457.jpg
Doc-P-768023-637415504393739457.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدثت مصادر قضائية لـ"لبنان ٢٤" عن ترجيح تواطؤ عناصر امنية مع السجناء في عملية الفرار الجماعي من قصر عدل بعبدا.

الى ذلك، تتوجه القاضية غادة عون الى مكتبها في قصر عدل بعبدا للبدء بالتحقيق في قضية الفرار الجماعي  للسجناء.
مواضيع ذات صلة
القاضية غادة عون تتوجه الى مكتبها في قصر عدل بعبدا للبدء بالتحقيق في قضية الفرار الجماعي للسجناء
lebanon 24
21/11/2020 14:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لقوى الامن الداخلي حول فرار سجناء من قصر عدل بعبدا... هذا ما تضمنه!
lebanon 24
21/11/2020 14:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية بحث مع وزير الداخلية تفاصيل فرار عدد من السجناء
lebanon 24
21/11/2020 14:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي على تفاصيل فرار عدد من السجناء من سجن بعبدا وطلب التشدد في البحث عنهم والقبض عليهم والتحقيق في ظروف فرارهم
lebanon 24
21/11/2020 14:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24

فرار

سجناء

غادة عون

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:12 | 2020-11-21
14:06 | 2020-11-21
13:56 | 2020-11-21
13:54 | 2020-11-21
13:52 | 2020-11-21
13:51 | 2020-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website