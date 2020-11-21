فرار السجناء من قصر العدل... غادة عون تتحرك وترجيح حصول تواطؤ عناصر امنية

تحدثت مصادر قضائية لـ"لبنان ٢٤" عن ترجيح تواطؤ عناصر امنية مع السجناء في عملية الفرار الجماعي من قصر عدل بعبدا.



الى ذلك، تتوجه القاضية غادة عون الى مكتبها في قصر عدل بعبدا للبدء بالتحقيق في قضية الفرار الجماعي للسجناء.