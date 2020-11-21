لبنان

إليكم حال الطقس غدا الأحد...

Lebanon 24
21-11-2020 | 13:14
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 توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل دون تعديل يذكر على الساحل، وضباب محلي على المرتفعات كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا، مع بعض الثلوج الخفيفة على إرتفاع 2100 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجا اعتبارا من المساء.
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة منخفض جوي مصحوب بكتل هوئية باردة نسبيا مما يؤدي الى طقس ماطر حتى مساء يوم غد الأحد حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا.

- المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل: من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم مع إنخفاض محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا خاصة خلال الفترة الصباحية وتكون مترافقة ببرق و رعد ورياح ناشطة. كما تتساقط الثلوج على إرتفاع 2000 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث إنفراجات واسعة ويتحول الطقس الى غائم جزئيا. الأحد: غائم جزئيا مع إرتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل دون تعديل يذكر على الساحل, وضباب محلي على المرتفعات كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا، مع بعض الثلوج الخفيفة على إرتفاع 2100 متر وما فوق يتحسن الطقس تدريجيا إعتبارا من المساء. الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع إرتفاع بسيط بدرجات الحرارة، يتحول ليلا الى غائم بسحب مرتفعة. الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع إرتفاع إضافي بدرجات الحرارة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 21 درجة. فوق الجبال من 10 الى 17 درجة. في الداخل من 11 الى 21 درجة.


- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و30كلم/س.

- الانقشاع: جيد يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و80 %.

- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 25°م.

- الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 11:6 ساعة غروب الشمس: 31:16
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