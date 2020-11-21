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لبنان
إدارة أزمات الكورة: 12 إصابة جديدة بكورونا في القضاء
Lebanon 24
21-11-2020
|
13:26
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أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية، تسجيل 12 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال ال24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي: دده 2، راسمسقا 1، برسا 2، أميون 1، كفرحزير 2، كفرصارون 1، و3 قيدالتحقق.
ودعت اللجنة الى "التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة" مناشدة المصابين "بوجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية".
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