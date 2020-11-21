جنبلاط: لن نستسلم

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر"قائلاً: "يبدو ان حملة التشهير مستمرة من قبل وسائل اعلامية ووجهات سياسية داخلية وخارجية تقوم بدور القاهرين في حفلة استهداف قديمة وجديدة تستهدف دور الحزب الاشتراكي ورموزه. وليس الامر بجديد اذ احدى مهمات هذا الاعلام هي تحطيم الاحزاب وتراثها. لكن لن نستسلم لهذه الحملة ايا كانت".

يبدو ان حملة التشهير مستمرة من قبل وسائل اعلامية ووجهات سياسية داخلية وخارجية تقوم بدور القاهرون في حفلة استهداف قديمة وجديدة تستهدف دور الحزب الاشتراكي ورموزه .وليس الامر بجديد اذ احدى مهمات هذا الاعلام هي تحطيم الاحزاب وتراثها .لكن لن نستسلم لهذه الحملة ايا كانت pic.twitter.com/vFeeAX1ihi — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 21, 2020