جنبلاط: لن نستسلم

يبدو ان حملة التشهير مستمرة من قبل وسائل اعلامية ووجهات سياسية داخلية وخارجية تقوم بدور القاهرون في حفلة استهداف قديمة وجديدة تستهدف دور الحزب الاشتراكي ورموزه .وليس الامر بجديد اذ احدى مهمات هذا الاعلام هي تحطيم الاحزاب وتراثها .لكن لن نستسلم لهذه الحملة ايا كانت pic.twitter.com/vFeeAX1ihi
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 21, 2020
يبدو ان حملة التشهير مستمرة من قبل وسائل اعلامية ووجهات سياسية داخلية وخارجية تقوم بدور القاهرون في حفلة استهداف قديمة وجديدة تستهدف دور الحزب الاشتراكي ورموزه .وليس الامر بجديد اذ احدى مهمات هذا الاعلام هي تحطيم الاحزاب وتراثها .لكن لن نستسلم لهذه الحملة ايا كانت pic.twitter.com/vFeeAX1ihi