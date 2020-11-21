سلب سوري سيارته ومبلغا من المال في حورتعلا

تعرض السوري أ.م.ع. لعملية سلب سيارته بقوة السلاح، وهي من نوع نيسان لون رمادي صنع 1999 ومبلغ 150 ألف ليرة لبنانية و50 دولارا أميركيا، من قبل مجهولين عند أطراف بلدة حورتعلا في بعلبك.