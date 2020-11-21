لبنان

سلب سوري سيارته ومبلغا من المال في حورتعلا

Lebanon 24
21-11-2020 | 14:54
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تعرض السوري أ.م.ع. لعملية سلب سيارته بقوة السلاح، وهي من نوع نيسان لون رمادي صنع 1999 ومبلغ 150 ألف ليرة لبنانية و50 دولارا أميركيا، من قبل مجهولين عند أطراف بلدة حورتعلا في بعلبك.
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حورتعلا

بعلبك

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