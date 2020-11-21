إتحاد بلديات جبل عامل: 5 إصابات جديدة بكورونا وحالة شفاء واحدة

أعلن التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون وبناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، تسجيل خمس إصابات جديدة:1 عديسة، 1 الصوانة، 1 مركبا و2 كفركلا، حالة شفاء واحدة في بلدة مركبا، ولا وفيات.

وأشار التقرير الى أن "عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 544 إصابة وحالات الشفاء 391 وحالات وفاة 18، ويوجد حاليا قيد المتابعة 107 حالات مصابة مؤكدة مخبريا، 101 منها قيد الحجر المنزلي و6 حالات في المستشفى".