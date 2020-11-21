البزري بحث مع وزير الصحة في كيفية دعم مستشفى صيدا الحكومي

اتصل الدكتور عبد الرحمن البزري بوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، للبحث في تطور أوضاع جائحة كورونا والخطط المقترحة من أجل تطوير القطاع الإستشفائي لإستيعاب العديد من الحالات.

وتمنى البزري أن "تشمل المساعدات المالية التي قدمت إلى المستشفيات الحكومية مستشفى صيدا الحكومي، تقديرا لدوره الكبير في المنطقة ولقيامه بواجبه تجاه مرضى كورونا".

بدوره وعد حمد بتلبية هذا الطلب، مشددا على أهمية دور مستشفى صيدا الحكومي، مؤكدا أن "وزارة الصحة قدمت للمستشفى مباشرة ومن خلال مؤسسات دولية العديد من المساعدات، وأنها ستتابع مواكبة أوضاع المستشفى واحتياجاته".