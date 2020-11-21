بو صعب: وحده التدقيق الجنائي يحرر أموالكم وجنى عمركم

غرد النائب الياس بو صعب عبر "تويتر": "عشية عيد الاستقلال، كل الاحترام للجيش والقوى الأمنية والأساتذة وغيرهم ممن يقدمون الكثير للوطن وقد سلبت أموالهم ومعاشاتهم. اليوم وإنصافا لهم نقول: "وحدها الحقيقة تحرركم ووحده التدقيق الجنائي يحرر أموالكم وجنى عمركم ويفضح مرتكبي هذه الجريمة! تيار التدقيق الجنائي عيد الاستقلال ".