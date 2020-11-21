درويش هنأ بعيد الاستقلال: يُثبّت الاستقلال بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

ان الاستقلال الذي سقاه اللبنانيون بدمائهم يُثبّت بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومتى شعر المواطن أنه في وطن تسود فيه الشرعية وينعم بالأمان.
في #عيد_الاستقلال حفظ الله #لبنان واللبنانيين وأفاض الخير عليهم وجعل هذه الأيام محطّة للإنتقال الى غدٍ أفضل. pic.twitter.com/h1vS9urwIH
— Deputy Ali Darwish (@alidarwish72) November 21, 2020
ان الاستقلال الذي سقاه اللبنانيون بدمائهم يُثبّت بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومتى شعر المواطن أنه في وطن تسود فيه الشرعية وينعم بالأمان.
في #عيد_الاستقلال حفظ الله #لبنان واللبنانيين وأفاض الخير عليهم وجعل هذه الأيام محطّة للإنتقال الى غدٍ أفضل. pic.twitter.com/h1vS9urwIH