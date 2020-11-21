درويش هنأ بعيد الاستقلال: يُثبّت الاستقلال بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

غرد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش عبر حسابه على "تويتر": "‏ان الاستقلال الذي سقاه اللبنانيون بدمائهم يُثبّت بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومتى شعر المواطن أنه في وطن تسود فيه الشرعية وينعم بالأمان."وأضاف: "في ‎عيد الاستقلال حفظ الله ‎لبنان واللبنانيين وأفاض الخير عليهم وجعل هذه الأيام محطّة للإنتقال الى غدٍ أفضل."وارفق التغريدة بصورة تمثيله الجمهورية اللبنانية خلال وضع اكليل من الزهر على ضريح رجل الاستقلال الرئيس عبد الحميد كرامي في طرابلس.