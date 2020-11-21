لبنان

نحاس: ما ندفعه اليوم هو ثمن ابتعادنا عن فكرة الكيان

Lebanon 24
21-11-2020 | 19:02
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غرّد النائب نقولا نحاس عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: الوطن ليس فكرة أو أغنية أو أطروحة، الوطن هو الكيان الذي يظلل ويجمع ويحمي جميع أبنائه، والولاء يكون له وحده لانه يمثل الكل دون غيره. لقد حان الوقت بعد ١٠٠ عام أن نعترف بهذه الحقيقة، لأن ما ندفعه اليوم هو ثمن ابتعادنا عن فكرة الكيان الواحد عن فكرة بناء دولة تجسد القيم وسلطة القانون
 
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