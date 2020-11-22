استراحة جويّة حتى يوم الثلاثاء.. استعدوا لمنخفض عالي الفعالية سيضرب لبنان

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك انه بعد انحسار الأمطار والعواصف الرعدية عن لبنان والجوار، يستقر الطقس فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط حتى منتصف الأسبوع بحيث تعود الأجواء الى البرودة المصحوبة بالأمطار الغزيرة والصواعق والعواصف الرعدية، وتساقط البرَد.

في التفاصيل:

يستقر المرتفع الجوّي (الآزوري) فوق اوروبا بقيم ضغط تلامس 1034hpa وتدفع بالمنخفضات الأطلسية نحو جنوب ايطاليا وشمال ليبيا والبحر المتوسط، ومع تراجع نشاط المرتفع الشبه مداري فوق سوريا والأردن، يوم الثلاثاء، سوف يتقدم المنخفض الجوّي نحو شمال مصر ومن ثم فلسطين ولبنان وسوريا والقسم الشمالي من الأردن، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء، فتتهيأ الأجواء لتساقط امطار محلية لتصبح شاملة مع تقدم الساعات مصحوبة بالبرَد والصواعق ورياح متوسطة الى ناشطة تتحوّل من جنوبية غربية الى شمالية غربية يوم الخميس فتتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 1800 متر، كما يبدو في أخر التحديثات.

حتى الساعة يبدو انّ تمركز الأمطار الغزيرة سيكون من حصة ساحل فلسطين وساحل لبنان كدرجة اولى قد تصل نسبة الهطولات فوق السواحل الى 60-90مم

طقس يومَي الأحد والإثنين: مشمس الى غائم مع ضباب محلي على الجبال وارتفاع خفيف بدرجات الحرارة التي ستسجل:

على الساحل: 25 درجة نهاراً. تنخفض ليلاً الى 19

في البقاع: 18 درجة نهاراً وتنخفض ليلاً الى 7

على الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 6 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 10 نهاراً و 3 ليلا

الرياح: شمالية سرعتها بين 20 و 25كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1020hpa

الرطوبة: 60% الى 87%