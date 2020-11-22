لجنة كورونا في رشدبين: إصابة جديدة

أعلنت لجنة أزمة كورونا في بلدية رشدبين في بيان، "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لآنسة من البلدة، حيث أجرت فحص PCR وأتت النتيجة إيجابية، وهي تلتزم الحجر في منزلها".

وأشارت لجنة الطوارىء الى أنها "تعمل على تحديد المخالطين والتواصل معهم لإجراء ما يلزم من تدابير حجر وفحوص الـPCR".

كما طلبت من الأشخاص المخالطين خلال الأسبوع الفائت "التواصل مع لجنة الطوارئ للمساعدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة"، مؤكدة أن "جميع الإجراءات التي تتخذها لجنة الطوارئ هي لضمان سلامة المصابين وعائلاتهم كما وأهالي البلدة"، واضعة كل إمكاناتها بتصرفهم، آملة من الجميع "التصرف بحكمة ومسؤولية والتواصل معها في كل ما يحتاجونه عبر رئيسها الدكتور مايكل الياس الخوري على الرقم 03138381 أو بالسيد جوني أنطونيوس ضوميط على الرقم التالي 03142515".