خلية مركبتا المنية: إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت خلية الأزمة في بلدية مركبتا ـ المنية، تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد ظهور نتائج الفحوص المخبرية.



وطالبت خلية الأزمة المواطنين ب "التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الصحية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم".