بلدية عيدمون شيخلار: تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس

أعلنت بلدية عيدمون شيخلار، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بعد خضوعهما لفحص pcr وقد أتت نتيجتهما إيجابية، وهما قيد المعالجة والمتابعة. وطلبت البلدية من كل من خالطهما حجر نفسه لمدة 14 يوما.