تسجيل 23 إصابة جديدة في عكار

أفاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، بـ"تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها خمس إصابات في الجديدة وثلاث في فنيدق واثنان في كل من مشحا وأكروم، وإصابة واحدة في كل من وادي خالد وبرقايل وكفر حرة والشيخ عياش وبزبينا وكوشا وحلبا وذوق الحصنية وتلحياة والشيخطابا وعين تنتا، بالإضافة إلى تسجيل 15 حالة شفاء جديدة ليصبح العدد الإجمالي لحالات الشفاء المسجلة منذ منتصف آذار الماضي حتى اليوم 1929 حالة".