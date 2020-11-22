لبنان

حريق داخل مشغل في مشتى حمود

Lebanon 24
22-11-2020 | 21:09
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اخمد عناصر من الدفاع المدني مساء اليوم حريقاً شب داخل مشغل لتصنيع الحديد في مشتى حمود-عكار.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
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مشتى حمود

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