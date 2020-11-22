فضل الله: إذا أميركا فرضت شرط عدم تمثيل حزب الله في الحكومة فسنكسره

أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أنّ "حزب الله لم يتبلغ من الجهات المعنية ولا من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أنّ هناك هناك طلباً بعدم تمثيل حزب الله في الحكومة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"، مؤكداً على أنه "لا يحق لأي جهة دولية بفرض شروط علينا"، وقال: "اذا أميركا فرضت هذا الشرط فسنكسره، نحن لا نقبل أن يضغط علينا أي أحد".

كلامُ فضل الله جاء خلال حوارٍ مع الإعلامية ليال الاختيار عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال "LBCI"، إذ شدّد على ضرورة توسيع دائرة التفاهات مع مختلف الأطراف الراغبة في بناء الوطن، مشيراً إلى أن "حزب الله عالق عند التفاهم على الآلية لتسمية الوزراء، والمطلوب اليوم من الرئيس المكلف أن يعود الى التواصل والتفاهم أكثر".

وأضاف: "هناك 6 حقائب خدماتية منها الصحة والعدل والطاقة والاتصالات ونحن ليس لدينا مشكلة في المداورة ولم نضع أي شروط مسبقة في معيار الحقائب".

إلى ذلك، وصف فضل الله العلاقة مع التيار "الوطني الحر" بـ"الممتازة"، معتبراً أن "الوزير السابق جبران باسيل دفع ثمن وطنيته"، وقال: "هناك اختلاف في وجهات النظر بيننا وبين باسيل ومنها في بناء الدولة".

وعن كلام السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا عن أن باسيل قد اعرب عن استعداده بعد فرض عقوبات اميركية عليه بالانفصال عن حزب الله بشروط معينة، رأى أن "كلامها فيه كذب وهدفه الإيقاع بين الحزبين"، وتوجه لها بالقول: "خيطي بغير هالمسلة".

ومع هذا، قال فضل الله: "نحن في حزب الله لا نتدخل ولا نغطّي أي فاسد و لا توجد علينا حصانات، وتحدثنا عن الحسابات المالية في لبنان وهو اكبر ملف فساد والمستندات تودي برؤوس كبيرة ولكن القضاء لم يتحرك".

وقال: "أ موال المودعين برقبة اصحاب المصارف وعلى حاكم مصرف لبنان والمصارف تحمل المسؤولية".

وأضاف: " لن نسمح للنفايات ان تملأ الشوارع ولا ان يجوع أحد حيث لنا وجود، ولكننا لا نحلّ مكان الدولة وبالتالي لا علاقة لنا بملف الكهرباء".

وفي موضوع ترسيم الحدود، رأى فضل الله أنه "على الدولة اللبنانية تحمل مسؤولية هذا الموضوع"، وقال: "مطلبنا هو انسحاب العدو الاسرائيلي من مزارع شبعا".



