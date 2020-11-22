عدد إصابات "كورونا" يتراجع في بنت جبيل

شهد عدد إصابات "كورونا" في قضاء بنت جبيل تراجعاً نتيجة الإقفال العام، حيث أظهرت نتائج فحوصات الـpcr الخاصة بفيروس كورونا المستجد في مختبري بنت جبيل وتبنين الحكوميين اليوم، 3 حالات إيجابية فقط، توزعت على بنت جبيل وتبنين وبيت ليف.