ميشال حايك يطلق هذا الإسم على عام 2021

لفت ميشال حايك الى أنّه يضع عناوين السنوات بعد أن ينتهي من توقعاته، إلا أنه هذا العام لم يستطع تحديد عنوان لسنة 2021 بسبب "جمعها أحداث حزينة وفرحة في الوقت نفسه، فهي سنة تحمل الكثير".



وأضاف حايك: "أفضل أن "أسميها سنة الا عنوان".