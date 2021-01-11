عبود وعيتاني تفقدا المبنى المتضرر في ابو شاكر وسوق الخضار بالمفرق في أرض جلول

زار محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني، ظهر اليوم، منطقة الطريق الجديدة في زيارة غير معلنة، تفاديا للازدحام وحفاظا على السلامة العامة.وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت ببيان، أن "عبود وعيتاني اطلعا على ورشة إصلاح المبنى الذي تضرر في أبو شاكر من جراء انفجار أحد المحال التي كانت تحتوي على مواد خطرة. كما زارا مبنى سوق الخضار بالمفرق في منطقة أرض جلول للاطلاع على واقعه، بعد أن تم اصلاح الاضرار التي لحقت به من جراء الانفجار".وبعد تفقد أقسام المبنى وتجهيزاته، أكد عبود "ضرورة تشغيله ووضعه قيد العمل في السرعة اللازمة، حفاظا على المصلحة العامة وسلامة هذا المرفق العام، بعد اتمام الإجراءات القانونية لتسوية اوضاع المبنى".