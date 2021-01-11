لبنان

بعد تسريب فيديو لعون... الحريري يستشهد بقول من الكتاب المقدس!

Lebanon 24
11-01-2021 | 19:47
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بعدما تسرب فيديو لرئيس الجمهورية ميشال عون خلال لقائه رئيس الحكومة حسان دياب قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا. غرد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مستشهداً بقول من سفر الحكمة من الكتاب المقدس: "إِنَّ الْحِكْمَةَ لاَ تَلِجُ النَّفْسَ السَّاعِيَةَ بَالْمَكْرِ، وَلاَ تَحِلُّ فِي الْجَسَدِ الْمُسْتَرَقِّ لِلْخَطِيَّةِ، لأَنَّ رُوحَ التَّأْدِيبِ الْقُدُّوسَ يَهْرُبُ مِنَ الْغِشِّ، وَيَتَحَوَّلُ عَنِ الأَفْكَارِ السَّفِيهَةِ، وَيَنْهَزِمُ إِذَا حضر الإِثم".
 
 
نذكر أن الفيديو جرى توزيعه على وسائل الإعلام من قبل دوائر القصر الجمهوري، وقد تبيّن أن الصوت لم يُحذف منه. وبحسب الفيديو، فقد سأل دياب عون: "كيف صار وضع التأليف فخامة الرئيس؟" فأجاب عون: "قال اعطاني ورقة..عم يكذب.. عمل تصاريح كاذبة (..) وراح ع تركيا"، في دلالة إلى الرئيس المكلف سعد الحريري.
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