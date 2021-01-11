بعد تسريب فيديو لعون... الحريري يستشهد بقول من الكتاب المقدس!

بعدما تسرب فيديو لرئيس الجمهورية ميشال عون خلال لقائه رئيس الحكومة حسان دياب قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا. غرد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مستشهداً بقول من سفر الحكمة من الكتاب المقدس: "إِنَّ الْحِكْمَةَ لاَ تَلِجُ النَّفْسَ السَّاعِيَةَ بَالْمَكْرِ، وَلاَ تَحِلُّ فِي الْجَسَدِ الْمُسْتَرَقِّ لِلْخَطِيَّةِ، لأَنَّ رُوحَ التَّأْدِيبِ الْقُدُّوسَ يَهْرُبُ مِنَ الْغِشِّ، وَيَتَحَوَّلُ عَنِ الأَفْكَارِ السَّفِيهَةِ، وَيَنْهَزِمُ إِذَا حضر الإِثم".

من الكتاب المقدس - سفر الحكمة :

إِنَّ الْحِكْمَةَ لاَ تَلِجُ النَّفْسَ السَّاعِيَةَ بَالْمَكْرِ، وَلاَ تَحِلُّ فِي الْجَسَدِ الْمُسْتَرَقِّ لِلْخَطِيَّةِ،١/٢ — Saad Hariri (@saadhariri) January 11, 2021