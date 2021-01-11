أحمد الحريري يهاجم عون: "تويتر" فخامتك يكذبك

اتهم أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، رئيس الجمهورية ميشال عون بـ"الكذب"، وذلك بعد انتشار فيديو مسرب للأخير أنكر فيه تسلم ملف تشكيل الحكومة من الحريري.
وقال أحمد الحريري في تغريدة:" تويتر فخامة الرئيس يكذب فخامة الرئيس للكذب عنوان عون وجبران".
وأرفق الحريري صورة لتغريدة الرئيس عون بشان تسلمه تشكيلة الحكومة المنتظرة من رئيس الوزراء المكلف.
وكان الحريري قال في تغريدة ثانية: "وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ - صدق الله العظيم".