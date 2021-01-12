لبنان

ما علاقة رفع الدعم بتأخير التأليف؟

Lebanon 24
12-01-2021 | 06:44
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يقول مطلعون إنّ رفع الدعم قد يكون من أسباب تأخير التأليف لكي لا تتحمّل الحكومة الجديدة مسؤوليته، وفق ما أفادت "الجمهورية". 
المصدر: الجمهورية
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