بلدية فنيدق: متطوعون لحماية السكان بعد تكرار السرقات

أكدت بلدية فنيدق في بيان أنه "نظرا لتكرار السرقات في البلدة، شكلت مجموعات من المتطوعين لحماية سلامة السكان وستسير شرطتها دوريات ليلا ونهارا، معتبرة في الوقت عينه أن على المواطن أن يكون "خفيرا يراقب ويساعد ويتصل بالشرطة عند حدوث أي طارئ".