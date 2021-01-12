عاصفة من الدرجة الثانية ستضرب لبنان.. برَد عشوائي وثلوج ورياح وفيضانات!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك انه اختُرِقتْ حواجز المرتفع السيبيري بعاصفَتين ذات قيم ضغط متدنية وصلت الى 994hpa، وبدأ ينحرف نحو الصين وسيبيريا، يقابل هذا الوضع سيطرة المرتفع الآزوري على غرب ووسط اوروبا، الأمر الذي سيفتح الطريق امام المنخفضات الأطلسية نحو الشرق الاوسط عبر جنوب اوروبا وشمال افريقيا خلال النصف الثاني من كانون الحالي، يتزامن وصولها مع نزولات قطبية باردة نحو تركيا وقبرص وسوريا ولبنان.

تفاصيل حول وضع المنخفض العاصف من حيث الرياح والهطولات والثلوج.

١-الرياح:

يستمر نشاط المرتفع الشبه مداري فوق شبه الجزيرة العربية وسيناء ومصر فتنشط الرياح الجنوبية الشرقية الدافئة يوم الثلاثاء لتتحوّل الى جنوبية يوم الاربعاء فترتفع درجات الحرارة الى 26/27 درجة ساحلاً و 21/22 درجة بقاعاً.

تنشط الرياح الغربية الباردة، فتصل سرعتها الى 60 كم في الساعة وتبلغ ذروتها بين مساء الخميس ويوم الجمعة لتتراوح بين 80 و 100 كم في الساعة ما يؤدي الى ارتفاع موج البحر نحو 5 امتار.

يرتقي هذا المنخفض الى عاصفة من الدرجة الثانية بسبب رياحه الناشطة وغزارة امطاره وطول مدته.

٢-الهطولات:

يبدأ وصول الامطار بعد ظهر الأربعاء، ومع اقتراب المنخفض الجوي البارد، يصطدم بالرياح الجنوبية الحارة التي تغطي لبنان وفلسطين، فترتفع درجات الرطوبة مساءً الى 92% وينتج عن هذا التصادم، تشكل حبات البرَد في طبقات الجوّ فتتساقط بغزارة ضمن حجم قد يتراوح بين 2 و 5 سنتم على الساحل والجبال الغربية ويستمر هذا الوضع حتى قبل ظهر الخميس.

من المنتظر ان تسبب غزارة الهطولات سيولاً وفيضانات وجرف اتربة في كافة المناطق اللبنانية اذ من المتوقّع ان تتخطى الأمطار طيلة مدة العاصفة 300 مم (حتى يوم الثلاثاء القادم).

كيف ستتوزع نسبة الأمطار المرتقبة؟

-درجة اولى 250-320مم

ساحل سوريا (طرطوس واللاذقية)، البترون، جبيل ومحيطها، عمشيت، الصفرا، طبرجا، جونية، غادير، حريصا، الضبية، بيروت، الناعمة، صيدا.

-درجة ثانية 190-245مم

طرابلس، عكار، الكورة، زغرتا، بشري، اعالي نهر ابراهيم، يحشوش، مناطق كسروان الجبلية، مناطق المتن الجبلية، الشوف، عاليه، بعبدا والنبطية.

-درجة ثالثة 100-185مم

المناطق البقاعية الوسطى والغربية، صور ومرجعيون، جزين، بنت جبيل، رميش،

-درجة رابعة 50-95 مم

بعلبك، البقاع الشمالي، شمال فلسطين، وشمال الاردن، حوران، دمشق ويبرود، عمّان.

-درجة خامسة 20-45 مم

حمص وحماه .

٣- الثلوج:

ما زال نشاط الكتل القطبية ضعيفاً على لبنان وفلسطين حتى الساعة وقد ينشط مطلع الاسبوع المقبل، لذلك سوف يُقتصر تساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وقد يلامس 1100 متر يوم السبت، وتبقى التراكمات الملحوظة على الجبال التي تعلو 1400/1500 متر.

كميات الثلوج المنتظرة فوق الجبال اللبنانية خلال هذه العاصفة، بحسب تحديث الرادار ليوم الثلاثاء:

٢٥٠٠/٣٠٠٠ متر: ٢ الى ٣،٥ متر

١٩٠٠/٢٤٠٠ متر: ١ الى ٢ متر

١٦٠٠/١٨٠٠ متر: ٤٠ الى ٨٠ سنتمر

١٤٠٠/١٦٠٠ متر ١٥ الى ٤٥ سنتم

احتمال بأن تلامس الثلوج ١١٠٠/١٣٠٠ بما يقارب ٢ الى ٢٠ سنتم

يتدنى مستوى تساقط الثلوج، تدريجياً، من ٢٣٠٠ الى ١١٠٠ متر والتراكمات ستكون من نصيب المرتفعات التي تعلو ١٤٠٠/١٥٠٠متر.

طقس يوم الاربعاء مشمس يتحوّل الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

اصطدام واضح بين الكتل الحارة ورياح المنخفض الذي سيصل بعد الظهر ما يؤدي الى غزارة في الامطار وتساقط الحجارة البردية وتشكل الصواعق والعواصف الرعدية .

الحرارة على الساحل ليوم الاربعاء: 26/27 نهاراً و 17 ليلاً

في البقاع: 21 نهاراً و 8 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 18 نهاراً و 7 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 15 نهاراً و 1 ليلاً

الرياح: جنوبية حارة تتحول الى غربية باردة ليلاً سرعتها بين 30 و 55 كم في الساعة

الضغط الجوّي: يتراجع من 1020 الى 1006hpa

الرطوبة: بين 65% و 92%

البحر: منخفض الموج