بلدية صيدا نفت إنهاء عمل عمال المسلخ البلدي: توقفوا عن العمل بملء إرادتهم

نفت بلدية صيدا، في بيان عممه مكتبها الإعلامي، "ما اعلنه عمال المسلخ البلدي، انه تم إنهاء عملهم مع البلدية لمجرد أنها قامت بتلزيم المسلخ مع بداية العام الجديد".





واوضحت "أن العمال توقفوا عن العمل بملء إرادتهم، لعلة غير مبررة تتعلق بزملاء لهم (لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة)، ممن بلغوا سن الـ 60 من عمرهم، وبالتالي أضحوا خارج التغطية من قبل التأمين والضمان ما يحول دون مزاولتهم العمل" .