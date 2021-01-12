لبنان

وقفة احتجاجية للسائقين العموميين شمالاً.. وأحدهم حاول حرق نفسه! (فيديو)

Lebanon 24
12-01-2021 | 12:07
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نفذ سائقو "الميني باص" وباصات النقل والسائقون العموميون اعتصاما عند محلة البالما قطعوا خلاله طريق طرابلس - بيروت على المسلكين.
وحذر السائقون من "تجاهل" مطالبهم ملوحين بالتصعيد. وعرض عدد من المعتصمين أمام عدسات وسائل الاعلام محاضر الضبط التي سطرت بحقهم والتي تفوق مدخولهم اليومي.

من جهته، أكد نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد أن "الحراك سيعتمد المزيد من التصعيد لا سيما وأن شريحة كبيرة من السائقين أصبحت بلا عمل بسبب القرارات التي اتخذت من قبل وزارة الداخلية".

وخلال الاعتصام، حاول أحد السائقين العموميين صب مادة البنزين على جسده بهدف إحراق نفسه، وسارع نقيب السائقين شادي السيد والقوى الأمنية الى التدخل ومنعه.
 
ولاحقاً، أفيد عن إعادة فتح الطريق. 
 
 
 
 

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