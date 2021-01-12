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لبنان
بالأسماء... قسم اليمين القانونية لـ46 كاتب عدل جديد
Lebanon 24
12-01-2021
|
13:31
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أقسم 46 كاتب عدل جديد، أنهوا تدرجهم، اليمين القانونية على دفعتين أمام محكمة الإستئناف المدنية في بيروت (الغرفة 15) والمؤلفة من الرئيس الأول بالتكليف القاضي حبيب رزق الله والمستشارين القاضيين كريستيل ملكي وشادي الحجل، وذلك بموجب المرسومين رقم 6297 و 6298.
وقد تم تحليفهم اليمين القانونية بعد إنهاء الدورة التدريبية بتاريخ 3 كانون الثاني الجاري.
والكتاب العدل الجدد هم:
كريستيان ايلياس غنيم، فاروق محمد خير الدين، رين أمين مطر،
سلين وليد أبو خاطر، دلال أسعد المولى، إيلي عصام نعيم، لودي غسان ضو، غريس عصام نعيم،
مايا سلطان البيضاوي، كارول طانيوس العنيسي، محمد علي حسين الحسيني، مهدي علي الحاج حسين، الآن عصام نعيم، ماهر رفيق مراد، علي أحمد الطفيلي، ملاك محمود برجاوي، رالف ريتشارد حداد، حكمت نبيل الزين، جوليانا ناجي فارس، مايك جورج البيطار، زاهر سعيد حمدان، شريف إبراهيم محمد حطيط، سمية غسان القنطار، رولا ناتالي سركيس أبي عقل، سمر جبرايل طوق، حنا طوني إدو، سوسن حسن نعمة، فاطمة حسين الحسيني، حنين شكيب نصر، ميرا عبدالله عاد، أنطوان جورج عبد الكريم،دانا شفيق الأحمدية، هيثم حسن الحاج، نصري طلال أنطوان عتّيق، سابين صباح مارون، ماجدة طوني مهنا، زهراء محمد زعيتر، شربل إيلي كيوان، فرح مفيد خطار، آنجي سعادة الخوري سابا، ميلاد فريد خليفة، ساره حسن حجازي، دلال وهيب ملاعب، كارول جورج الشويري، رودريك مارون معوض، عُلا سليم قاسم، سينتيا بطرس يعقوب وسمر عوض البجاني.
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